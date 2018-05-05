ألمانيا تحتفي بمرور قرنين عن ميلاد كارل ماركس

انطلقت الإحتفالات بالذكرى الـ200 لميلاد الفيلسوف والمفكر الألماني “كارل ماركس” بمدينة ترير جنوب غرب ألمانيا، حيث ولد يوم 5 ماي.

وتمّ بهذه المناسبة تنظيم حفل كبير والذي يتضمّن أكثر من 400 معرض من حوالي 12 ولاية ألمانية في متحفين في المدينة.

كما ستفتتح اليوم السبت 3 معارض كبيرة بالمدينة ومعرضان شريكان في متحف “الكاتدرائية” بالمدينة وفي دار “كارل ماركس” وهو مكان مولده.

وتظل أبرز فعالية في هذه الذكرى السنوية إزاحة الستار اليوم السبت عن تمثال ضخم لكارل ماركس.

أهدته الصين بهذه المناسبة إلى المدينة، وهي الهدية التي أثارت الكثير من الجدل بشأن قبول المدينة للهدية من عدمه.

وقام وزير المالية الألماني أولاف شولتسي بتكريم الفيلسوف والمفكر الألماني كارل ماركس.

بوضع صورته على طابع بريد تذكاري بهذه المناسبة.