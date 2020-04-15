ألمانيا تدرس حرمان الجماهير من المباريات لمدة عام ونصف بسبب كورونا!

يدرس الإتحاد الألماني لكرة القدم إمكانية حرمان الجماهير من متابعة المباريات في المدرجات لمدة عام ونصف بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث أكد رئيس الأكاديمية الألمانية للعلوم “ليوبولدينا”، عن وجود إمكانية غياب الجماهير لنحو عام ونصف عن حضو المباريات في الدوري الألماني، خاصة بعد تعليق النشاط مؤخرا لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

قال هاوج في تصريحات نشرتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن قرار إغلاق الملاعب والقاعات التي تشهد تجمعات كبيرة لمدة 18 شهرا إضافيا سيكون قرارا حكيما بكل تأكيد فى ظل الأوضاع الحالية.

أضاف رئيس الأكاديمية الألمانية للعلوم في تصريحاته حول إمكانية استمرار حظر التجمعات التي تشهد حضور عدد كبير من الناس “سيستمر لمدة عام ونصف، علينا أن ننتظر. هناك تقييمات أكثر تفاؤلا، لكنه سيستمر بالتأكيد لعدة أشهر إضافية، وقد نصل الى عام ونصف”.

وأشار هاوج إلى أنه ليس من الحكمة عودة الجماهير للتواجد في الملاعب من جديد خلال الفترة المقبلة في ظل عدم توافر لقاح لفيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرا.