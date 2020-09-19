ألمانيا تدعو حاملي تأشيرات “شنغن” المنتهية الصلاحية لمغادرة البلاد

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنه على الأجانب الحاملين لتأشيرة “شنغن” منتهية الصلاحية مغادرة ألمانيا بحلول نهاية سبتمبر الجاري.

أفادت وزارة الداخلية الألمانية، في بيان لها نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية، أن اللائحة الاستثنائية لتقنين إقامة حاملي التأشيرات منتهية الصلاحية لمنطقة التنقل الحر “شنغن” لن يتم تمديدها إلى ما بعد الثلاثين من الشهر الحالي.

وأوضحت ذات الوزارة أن ألمانيا تعود بذلك إلى “الوضع الطبيعي المنصوص عليه في القانون”.

وجاء في بيان الداخلية الألمانية أنه في غضون تلك الفترة، تحسنت خيارات السفر الدولي بشكل كبير وبوجه عام.

مشيرة إلى أن الحظر بالنسبة للمواطنين لم يعد موجودا في أي دولة، لذلك لن يجرى تمديد اللائحة مرة أخرى.