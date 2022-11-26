ألمانيا تسهل الحصول على الجنسية

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، أن حكومة البلاد تعد إصلاحات قانونية لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية.

كما أوضح المتحدث أن الحصول على الجنسية يجب أن يكون ممكنا بعد العيش 5 سنوات في ألمانيا. وذلك مقارنة بثماني سنوات حاليا. وفي حال كان الأجنبي مندمجا بشكل جيد، وفق أدائه في المدرسة أو في العمل، يمكن عندها تقليل الفترة إلى ثلاث سنوات.

وأشار إلى أنه سيتوجب تسهيل تجنيس آباء جيل العمال المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا في السبعينيات. لأنه “لم يجر تشجيع اندماجهم على مدى سنوات عديدة”.

هذا وسيتم توسيع احتمالات الحصول على الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسية أخرى لتشمل المزيد من البلدان. إذ أنه حاليا، لا يتقدم العديد من الأجانب بطلب للحصول على الجنسية الألمانية لأنهم مجبرون على التخلي عن جنسيتهم الأصلية.

وتمت الإشارة إلى أن وزارة الداخلية ستقدم مشروعها قريبا إلى الوزارات الأخرى. وبمجرد تسوية جميع التفاصيل، ستجري الموافقة على المشروع في مجلس الوزراء.

ويحصل الشخص عادة على الجنسية الألمانية إذا كان أحد الوالدين مواطنا ألمانيا بغض النظر عن مكان الولادة أو بالولادة في ألمانيا للآباء. الذين يحملون جنسية أجنبية إذا تم الوفاء بشروط معينة. ومن الممكن أيضا تجنيس الرعايا الأجانب بعد فترة تتراوح بين ست وثماني سنوات من الإقامة القانونية في ألمانيا.

ومع ذلك يجب على المواطنين غير الأوروبيين وغير السويسريين التخلي عن جنسيتهم القديمة قبل التجنس في ألمانيا. كما يمكن لمواطني بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى وسويسرا عادة الاحتفاظ بمواطنتهم القديمة. ولا تسمح بعض دول الاتحاد الأوروبي بالمواطنة المزدوجة حتى مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.