ألمانيا تصدر قانونًا جديدًا لصالح المهاجرين

من المقرر أن تصدر ألمانيا قانونًا هذا الأسبوع يهدف إلى تسهيل هجرة العمال من دول خارج الاتحاد الأوروبي بغرض العمل.

وفقًا لمشرعين من أحزاب الائتلاف الحاكم، توصلت الحكومة الألمانية إلى اتفاق لتمرير القانون هذا الأسبوع.

وتعليقًا على الخطوات التالية التي تخطط ألمانيا لاتخاذها لتسهيل الهجرة إلى الدولة الثالثة الماهرة. قالت كاتيا ماست من الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن الإصلاح الذي طال انتظاره سيحدث سياسات الهجرة في ألمانيا، كما توضح رويترز.

وقال ماست كذلك إن القواعد الأسهل يمكن تحقيقها هذا الأسبوع في مؤتمر صحفي.

وفقًا لرويترز ، تأمل ألمانيا ، من خلال القانون ، في مكافحة النقص في العمالة الذي تتعامل معه حاليًا.

واستنادا إلى مسودة التشريع التي شاركت بها الحكومة الألمانية في وقت سابق في مارس من هذا العام. يمكن أن يزيد الإصلاح عدد العمال من دول ثالثة بمقدار 60 ألف عامل سنويًا.

في ذلك الوقت ، قالت السلطات الألمانية إن جميع أولئك الذين يمكنهم المساهمة في اقتصاد البلاد. سيُسمح لهم بالدخول بموجب قواعد مُيسرة.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية ، نانسي فيسر ، في مارس: “إذا جلب الناس معهم خبرة مهنية أو إمكانات شخصية. فسنمكّنهم من اكتساب موطئ قدم في سوق العمل لدينا”.

كما توضح رويترز ، يقدم مشروع القانون للعمال الأجانب ثلاثة مسارات لدخول ألمانيا.

الأول يتطلب من العمال الأجانب تقديم شهادة مهنية أو جامعية معترف بها في ألمانيا بالإضافة إلى عقد عمل.

الثانية تتطلب فترة لا تقل عن سنتين من الخبرة في العمل في قطاع ذي صلة وكذلك شهادة أو تدريب مهني.

الثالثة هي “بطاقة فرصة” جديدة للعمال الأجانب الذين لم يتلقوا عرض عمل في ألمانيا ولكن لديهم القدرة على العثور على عمل.