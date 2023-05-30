ألمانيا تطلق برنامج منح جديد للجزائريين

تقدم ألمانيا فرصة لاكتشاف كيفية عمل برلمانها من خلال تقديم العديد من المنح الدراسية لطلبة العلوم السياسية.

وتفتح برلين أبوابها كل عام أمام الخريجين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمن فيهم الجزائريون. من خلال تقديم 120 منحة دراسية لأشخاص من 50 جنسية مختلفة. هذا بفضل دعوتها لتقديم الطلبات لبرنامج التدريب البرلماني الدولي IPS الخاص بها.

ويوفر برنامج التدريب البرلماني الدولي الفرصة للاستفادة من برنامج غني بالأنشطة. بما في ذلك ورش العمل والندوات والمؤتمرات لمناقشة الجزء النظري من هذا البرنامج. من خلال معالجة موضوعات حول الديمقراطية البرلمانية ، والمجتمع التعددي… ولكن أيضًا الجزء العملي من هذا البرنامج الذي يتضمن تدريبًا لمدة ثلاثة أشهر في مكتب النائب.

ويمنح هذا التدريب الداخلي في مكتب عضو البرلمان الحاصلين على المنح الدراسية الفرصة. لاكتشاف الحياة اليومية للبرلماني والتعرف على مهامهم. لا سيما من خلال وظيفة بدوام كامل.

من ناحية أخرى، يُطلب من هؤلاء المرشحين أيضًا كتابة تقارير ومقالات الخبراء. ولكن أيضًا للتحضير للاجتماعات وأداء مهام السكرتارية.

لضمان استفادتك من جميع مزايا البوندستاغ ، يمنح البوندستاغ الفائزين مبلغا شهريًا قدره 700 أورو. بالإضافة إلى تأمين الإقامة والتأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث والمسؤولية المدنية. يتم أيضًا تغطية تكاليف النقل من وإلى ألمانيا.

الدعوة لتقديم الطلبات للحصول على المنح الدراسية الألمانية مفتوحة للرجال والنساء. الذين لديهم مستويات أعلى من المؤهلات والمهتمين بالسياسة.

يجب على المتقدمين تلبية عدد من المعايير، بما في ذلك:

-حاصل على شهادة جامعية.

-لديهم معرفة جيدة جدًا باللغة الألمانية.

-أن يكون عمرك أقل من 30 عامًا.

ويُطلب من المرشحين المهتمين بهذا العرض تقديم طلباتهم قبل 31 جويلية 2023.

فيما يتعلق باختيار المرشحين ، سيتم اختيار هؤلاء من قبل لجنة اختيار مستقلة من البوندستاغ. وذلك على أساس المعرفة والمهارات الاجتماعية واللغوية ومتعددة الثقافات. ستشارك جامعات برلين أيضًا في هذا الاختيار.