ألمانيا تطيح بفرنسا وتتوج بطلا للعالم لأقل من 17 سنة

توّج المنتخب الألماني لأقل من 17 سنة بلقب كأس العالم، عقب إطاحته بنظيره الفرنسي، اليوم السبت.

وحسم شبان “المانشافت” اللقب العالمي، الأول في تاريخهم، بضربات الترجيح، بعدما انتهت المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي على وقع التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

وافتتح الألمان التهديف، في الدقيقة الـ 29، عن طريق باريس برونر. قبل أن يضيف زميله نوح درويش، هدفا ثانيا في الدقيقة الـ 51.

وبعدها بدقيقتين فقط أعاد سايمون بوابري، الأمال لمنتخب فرنسا، ليعدّل زميله ماتيس أموغو، النتيجة قبل 5 دقائق فقط عن نهاية الوقت الأصلي.

واحتكم المنتخبان للشوطين الإضافيين، غير أن النتيجة بقيت على حالها، قبل أن تبتسم ضربات الحظ لـ”الماكينات الألمانية” بواقع 4-3.