ألمانيا تعتزم تخفيف قيود التأشيرات للناجين من الزلزال

قالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، اليوم الأحد، أن بلادها تعتزم تخفيف قيود التأشيرات مؤقتا على الناجين من الزلزال في تركيا وسوريا ممن لهم روابط عائلية وثيقة بألمانيا.

وجاء في تغريدة للوزيرة على تويتر: “الأمر يتعلق بالمساعدة في أوقات الحاجة. نريد أن نجعل من الممكن للعائلات التركية أو السورية في ألمانيا أن تتمكن من إحضار الأقارب المقربين من منطقة الكارثة إليهم بشكل غير بيروقراطي”.

وبعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، يرغب كثير من الأقارب في ألمانيا في استقبال الناجين من كارثة الزلزال من البلدين.

وتبحث الحكومة الألمانية الآن عن “حلول غير بيروقراطية قدر الإمكان” لمنح تأشيرات للناجين.

ودعا نواب برلمانيون على المستوى الاتحادي والولايات من حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى إتاحة إمكانية للمتضررين يمكنهم من خلالها العثور على سكن مع أقاربهم في ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن الأفراد المتضررين من كارثة الزلزال في سوريا وتركيا، بصفتهم مواطنين من دول غير عضوة في الاتحاد الأوروبي، يحتاجون إلى تأشيرة لدخول منطقة التنقل الحر شينغن.