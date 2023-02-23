ألمانيا تعتزم تغيير قانون هجرة العمال

تتخذ الحكومة الألمانية المزيد من الإجراءات لجعل نظام الهجرة إلى البلاد للعمال المهرة الأجانب أكثر جاذبية. من خلال إلغاء العديد من الإجراءات البيروقراطية وتقديم التسهيلات للعمال ذوي المؤهلات المهنية.

وبدأ إصلاح القانون من قبل الحكومة الحالية في 30 نوفمبر من العام الماضي. بهدف تسريع توظيف العمال المهرة من دول ثالثة لسوق العمل الألماني.

وبدأت الوزارة الاتحادية للداخلية والوطن (BMI) ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الفيدرالية (BMAS). جلسة استماع مع الولايات والجمعيات الفيدرالية ، حول التغييرات التي ينبغي إجراؤها على القانون .

تم اعتبار السنة الأولى من قانون العمال المهرة ناجحة، بعد عام. حيث تم إصدار 50000 تأشيرة ألمانية لمواطني الدول الثالثة المهرة بموجب القانون ، على الرغم من الوباء وإغلاق الحدود.

التغيير الأول الذي تعتزم ألمانيا إدخاله على قانون العمال المهرة هو جعل البطاقة الزرقاء الألمانية. في متناول عدد أكبر من المتخصصين الحاصلين على شهادة جامعية.

بالإضافة إلى ذلك، فإنها تريد أيضًا جعل نظام الهجرة أكثر جاذبية للأجانب للقدوم إلى ألمانيا للتدريب المهني. أو الدراسة ثم البقاء في البلاد، من أجل تعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال التعليم العالي والمهني تعليم.

كما تريد الحكومة الألمانية السماح لمواطني دول العالم الثالث بالانتقال للعمل في ألمانيا. في مجال خبرتهم دون الاضطرار إلى الخضوع لإجراءات الاعتراف الرسمي بشهادتهم ومؤهلاتهم المهنية.

في المستقبل، سيكون كافياً أن يثبت شخص ما مؤهلاته لمهنة غير منظمة من خلال شهادة مهنية أجنبية. أو شهادة جامعية وخبرة مهنية أجنبية.

ومع ذلك، سيظل شرطًا أن يُعرض على العمال الأجانب راتبًا أعلى من الحد الأدنى المحدد. من أجل ضمان ظروف عمل عادلة ودفع أجور الأجانب ومنع استغلالهم.

كما يمكن الاعتراف بالمؤهلات المهنية بعد الوصول إلى ألمانيا وفقًا لأولئك الذين يرغبون في الاعتراف بمؤهلاتهم المهنية الأجنبية في ألمانيا.

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