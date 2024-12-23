ألمانيا تعلن إعتقال منفذ هجوم ماغديبورغ

أعلنت مديرية أمن ماغديبورغ الألمانية، عن اعتقال طالب العبد المحسن الذي تسبب في مقتل 5 أشخاص في هجوم بسيارة على سوق لعيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية.

وجاء في بيان أفادت المديرية، أن محكمة ماغديبورغ كانت قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق المشتبه به بخمس تهم. بينها القتل والشروع في القتل.

يشار أن مدينة ماغديبورغ شرقي ألمانيا، شهت مساء الجمعة، حادثة دهس في أحد أسواق عيد الميلاد المكتظة. والتي اسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

وكشفت وسائل إعلام ألمانية أن منفذ الهجوم هو طبيب سعودي يدعى “طالب” يبلغ من العمر 50 عاما وقالت إنه مناهض للإسلام وداعم لليمين المتطرف والصهيونية”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور