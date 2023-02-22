ألمانيا تعلن فتح أبوابها للعمال الأجانب وهذه القطاعات المعنية

تستعد ألمانيا لاتخاذ خطوة أخرى لخلق بيئة ونظام أفضل وأكثر جاذبية للعمال الأجانب المهرة للقدوم والعمل في البلاد.

وانطلقت وزارة الداخلية والوطن الاتحادية الألمانية (BMI) وبدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الفيدرالية (BMAS). في جلسة استماع للولاية والجمعية بشأن قانون هجرة الكفاءات الجديد.

وتعليقًا على هذه الخطوة، قالت نانسي فيسر إنه من خلال جلسة الاستماع. تعتزم الحكومة تحديد ثم إزالة العقبات البيروقراطية أمام العمال المهرة للقدوم إلى ألمانيا والبدء في العمل بسرعة أكبر.

وفقًا لها، تحتاج البلاد على وجه الخصوص إلى عاملين في مجالات مثل الحرفيين والرعاية الصحية. والتي تأثرت بشدة بوباء فيروس كورونا.

وقالت الوزيرة “إذا جلب هؤلاء الأشخاص خبرة مهنية أو إمكانات شخصية. فسنمكّنهم من اكتساب المزيد من المؤهلات في ألمانيا والحصول على موطئ قدم في سوق العمل لدينا”.

وسيتمكن الحاصلون على شهادة مهنية أو جامعية معترف بها في ألمانيا، إلى جانب عقد عمل، للعمل في البلاد. بما في ذلك بطاقة الاتحاد الأوروبي الزرقاء.

ومع ذلك ، تعتزم الحكومة جعل البطاقة الزرقاء في المتناول وجذابة لمزيد من المتخصصين الحاصلين على شهادة جامعية. وفقًا لتقارير SchengenVisaInfo.com.

تخطط السلطات لتمكين الأجانب من العمل في مهن غير منظمة من خلال التقديم فقط من خلال شهادة مهنية أو جامعية أجنبية. وخبرة مهنية، دون الحاجة إلى الاعتراف بها رسميًا من قبل السلطات الألمانية أولاً.

ومع ذلك ، سيظل حد الراتب شرطًا لصاحب العمل الذي يقدم الوظيفة للأجنبي المتقدم ، من أجل ضمان ظروف عمل عادلة.

تذكر الوزارة أيضًا أن بطاقة الفرص المعتمدة بالفعل ستسمح لمواطني الدول الإفريقية. الذين ليس لديهم عرض عمل، بالقدوم إلى ألمانيا والبحث عن مكان عمل.

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