ألمانيا تعيد فتح مجالها الجوي لأكثر من 160 دولة

رحبت غرفة التجارة والصناعة الألمانية، بانتهاء حظر السفر العام لنحو 160 دولة خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة التنقل الحر “شينغن”، على خلفية احتواء جائحة كورونا.

و حسب وكالة الأنباء الألمانية: “القرار يوفر فرصة للتوفيق بشكل أفضل بين الحماية الصحية والأنشطة الاقتصاد”.

وبالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا الأمر لقطاعات واسعة من الاقتصاد، فإن التناسبية في قيود السفر ضرورية.

ومن المقرر أن تنهي ألمانيا تحذير السفر الشامل بالنسبة لنحو 160 خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينجن في 30 سبتمبر الجاري. واعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل.

كما ستكون هناك تقييمات مصممة وفقا للوضع الوبائي في كل دولة على حدة.

و حسب ذات المصدر: “يجب أن تكون الحلول المتباينة إقليميا اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل شفافة ومفهومة للشركات.

أن رحلات العمل مهمة للشركات الألمانية حتى في العصر الرقمي، من أجل الفوز بطلبات جديدة أو لإنشاء وصيانة الآلات.

ودعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية واتحادات اقتصادية أخرى إلى تغيير مسار تحذيرات السفر.

وذكرت الاتحادات في بيان مشترك أن القيود وعدم التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي لها تأثيرات سلبية متنوعة على الاقتصاد تتجاوز قطاع السياحة.