ألمانيا تغلق حدودها مع النمسا وفرنسا وسويسرا بسبب كورونا

أعلنت السلطات الألمانية، غلق حدودها مع النمسا وفرنسا وسويسرا غدا الإثنين، بسبب فيروس كورونا.

وحسب شبكة “سكاي نيوز العربية”، شددت عدة مناطق ألمانية إجراءاتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقامت تلك المناطق، بإغلاق المسابح وصالات السينما والرياضة والنوادى، وفرضت على المطاعم مسافات متباعدة بين الطاولات.

وذكرت قناة “روسيا اليوم”، اليوم الأحد، أن ألمانيا مع تسجيلها 733 إصابة إضافية خلال يوم واحد، بات لديها الآن 3795 شخصا مصابين بالفيروس.

ويحظر حاليا في ألمانيا، خروج أي تجمع يضم أكثر من 50 شخصا.

كما تم تأجيل وإلغاء المناسبات الخاصة مثل حفلات الزفاف بمنطقة شليسويغ هولشتين بشمال شرق البلاد.

من جانبها، أعلنت مناطق ألمانية عدة إغلاق دور الحضانة والمدارس والجامعات، اعتبارا من الأسبوع المقبل.