ألمانيا تفرض ضوابط حدودية مع دولتين

أعلنت السلطات الألمانية، أن البلاد قررت تشديد الرقابة على الحدود على طول “طرق التهريب” على الحدود مع التشيك وبولندا.

وكما أوضحت وزارة الداخلية الفيدرالية، فقد تم تكثيف عمليات التفتيش بهدف اكتشاف ومنع أنشطة التهريب.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايسر، أثناء إصدارها أوامرها بمراقبة الحدود مع تشيكيا وبولندا. إن الضوابط تهدف إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط على المهربين وحماية الأشخاص المعرضين للخطر.

وقالت الوزير فايسر كذلك إن السلطات على اتصال وثيق مع التشيك وبولندا. وكذلك مع ولايتي ساكسونيا وبراندنبورغ الفيدراليتين، اللتين سجلتا أعدادًا كبيرة من الإدخالات غير النظامية هذا العام.

ووفقاً للوزير فايسر، فإن السلطات، من خلال فرض الضوابط، تريد منع المهربين من تسهيل الدخول غير النظامي إلى البلاد. وفي الوقت نفسه، تأكدت من أن الضوابط الحدودية لن يكون لها تأثير يذكر على الناس والركاب والتجارة.

بالإضافة إلى ما سبق، أشار الوزير فايسر إلى أن نظام اللجوء المشترك للاتحاد الأوروبي. يظل خطوة مهمة في الحد من الهجرة غير الشرعية إلى البلاد.

ووفقا للوزارة الاتحادية الألمانية، تتم عمليات المراقبة في المنطقة الحدودية وفي بعض الأحيان مباشرة على خط الحدود المعني.

اعتمادًا على الموقف، سيتعين على الضابط المنتشرين أن يتناوب على طول طريق التهريب. حتى يتأكد من عدم دخول أي شخص إلى البلاد بشكل غير منتظم.