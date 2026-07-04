ألمانيا تفرض غرامات تصل لـ50 ألف أورو بسبب الجفاف

منعت ألمانيا استجرار مياه الأنهار دون ترخيص بسبب موجة الجفاف الحالية، وفرضت غرامات تصل إلى 50 ألف أورو على المخالفين.

وفرضت سلطات ولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية، غرامات قد تصل إلى 50 ألف أورو على من يقوم باستجرار المياه من الأنهار دون الحصول على ترخيص مسبق.

وجاء هذا الإجراء في ظل الانخفاض الحاد في مناسيب الأنهار نتيجة موجة الحر الاستثنائية والجفاف.

ونقلت محطة “دويتشلاندفونك” الإذاعية الألمانية، بيانا عن السلطات المحلية جاء فيه: “نظرا للتراجع الملحوظ في منسوب المياه بعدة أنهار. يُمنع استجرار المياه منها. ويعزى ذلك إلى انقطاع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة خلال الأسابيع الماضية”.

وحذرت في الوقت ذاته من أن المخالفين لهذا الحظر سيواجهون غرامات مالية تصل إلى 50 ألف أورو.

ولم يقتصر الأمر على هذه الولاية فحسب، بل شملت القيود جزئيا ولايات أخرى مثل بادن-فورتمبيرغ وتورينغن.

وناشدت سلطات مدينة ميونيخ السكان، يوم الخميس، بضرورة ترشيد استهلاك المياه. وذلك بسبب الوضع المتوتر والضغط الشديد على إمدادات المدينة المائية الناتج عن موجة الحر القاسية.

كما أكد وزير البيئة الألماني، كارستن شنايدر، في مقابلة سابقة مع صحيفة “هاندلسبلات”، أن موجة الحر الشديدة ونقص المياه يسببان أضرارا اقتصادية جسيمة لألمانيا.

مشيرا إلى أن حالات الجفاف المستمر وتناقص مستويات المياه الجوفية باتت تمثل تهديدا خطيرا يهدد قطاع الإنتاج المحلي.