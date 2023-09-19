ألمانيا تقرر استقبال المهاجرين من هذه الدولة 

أكدت السلطات الألمانية، أن البلاد ستواصل قبول المهاجرين واللاجئين من إيطاليا. كما يأتي القرار بعد يومين من إعلان السلطات في ألمانيا عن خطة لتعليق اتفاق التضامن الطوعي. الذي استقبلت برلين بموجبه مهاجرين من إيطاليا. وقالت وزيرة الداخلية الألمانية دويتشه فيله إن “مثل هذه التغييرات تمت مناقشتها نتيجة الضغط المرتفع”.-وفقًا لموقع SchengenVisaInfo.com -.

وتتعامل إيطاليا مع تدفق أعداد المهاجرين. حيث تم تقديم اتفاق من شأنه أن يقود ألمانيا إلى قبول 3500 طالب لجوء وصلوا لأول مرة إلى إيطاليا من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وحثت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، الاتحاد الأوروبي على التحرك بشكل مشترك، “بحرا إذا لزم الأمر”. من أجل منع المهاجرين من شمال إفريقيا من الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط. وقالت ميلوني إن بلادها ستتخذ إجراءات ردا على العدد المتزايد من المهاجرين.

وفي الآونة الأخيرة، قالت لامبيدوزا، إن 7000 مهاجر وصلوا إلى هذه المنطقة في غضون يومين. مما دفع عمدة المدينة إلى التحذير من أن المنطقة أصبحت مكتظة. وقال عمدة المدينة فيليبو مانينو، إن أزمة المهاجرين وصلت إلى “نقطة اللاعودة”، بحسب شبكة CNN.

مهاجرون.. أكثر من 279 ألف شخص مطالب بمغادرة البلاد

وشهدت ألمانيا مؤخرًا رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد اللاجئين أو المهاجرون وطالبي اللجوء المقيمين في البلاد. مما يعكس اتجاهًا أكبر في جميع أنحاء أوروبا. حيث تشهد بعض البلدان زيادة كبيرة في عدد الوافدين.

وتشير الدراسات التي نقلها موقع “شنغن فيزا“، إلى أنه تم تسجيل ما مجموعه 3.26 مليون شخص في السجل المركزي للأجانب “المهاجرون” في ألمانيا. وهو ما يعني زيادة بمقدار 111000 عن العدد المسجل في بداية العام.

كما تظهر البيانات التي قدمها المصدر نفسه أيضًا أن أكثر من 279.098 شخصًا مطالبون تقنيًا بمغادرة البلاد. بالمقابل يتم التسامح معها حاليًا بسبب ظروف أو عوامل محددة.