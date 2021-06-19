ألمانيا تقسو على البرتغال برباعية في قمة يورو 2020

حقق المنتخب الألماني أمسية اليوم السبت فوزا مثيرا امام منتخب البرتغال بنتيجة 4-2 بملعب أليانز أرينا بمدينة ميونييخ ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة بالنسخة الحالية لبطولة كأس الامم الأوروبية “يورو 2020” المقامة حاليا في 11 مدينة أوروبية.

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الاول لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ15، وأحرز روبن دياز هدف التعادل للمنتخب الألماني بالخطا في مرماه في الدقيقة الـ35 من زمن المباراة، ليضيف رافاييل جيريرو الهدف الثاني لصالح الماكينات الالمانية بالخطأ ضد مرماه في الدقيقة الـ39.

وفي الشوط الثاني أحرز كاي هافيرتز الهدف الثالث لصالح المنتخب الألماني في الدقيقة الـ51 من زمن المباراة، قبل ايضيف روبن جوسينس الهدف الرابع في الدقيقة الـ60.