ألمانيا تكشف موعد رفع قيود كورونا نهائيا

أعلنت السلطات الألمانية أن البلاد تخطط لإنهاء قيود فيروس كورونا المتبقية. والمتمثلة في ارتداء القناع والاختبار للموظفين والمقيمين في مرافق الصحة والتمريض.

ووفقًا لوزراء الصحة في الولايات الفيدرالية، تم اتخاذ قرار عدم مطالبة العاملين والمقيمين في المرافق الصحية والتمريضية. بارتداء قناع الوجه والخضوع للاختبار من بداية شهر مارس. بعد الاستنتاج بأن الوضع الحالي لـ COVID في البلاد هو تمامًا تحت السيطرة.

وعلى الرغم من اتخاذ قرار رفع الشرطين المذكورين أعلاه، فقد تم التأكيد على أن ارتداء القناع الإلزامي. سيستمر بالنسبة لزوار المستشفيات وجراحات الأطباء ودور الرعاية.

وتعليقًا على قرار إسقاط هذين الشرطين، الذي كان من المقرر أن يظل ساريًا في الأصل حتى 7 أفريل 2023. قال وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، إن الوضع يمكن التحكم فيه ولا توجد حاجة لاتخاذ إجراءات صارمة.

وتم بالفعل تخفيف إجراءات فيروس كورونا في ألمانيا تدريجياً في الأسابيع الأخيرة. في وقت سابق من هذا الشهر، أنهت ألمانيا رسميًا شرط القناع على الحافلات وقطارات المسافات الطويلة.

وتم اتخاذ قرار عدم مطالبة الركاب بارتداء أقنعة الوجه في الحافلات وقطارات المسافات الطويلة.

كما تم اتخاذ قرار ألمانيا برفع الإجراءات بعد أن كان من الواضح أن البلاد لن تتوقع موجة أخرى من COVID.

وقالت السلطات الألمانية في وقت سابق من هذا الشهر إنها لن تطلب بعد الآن من الذين ثبتت إصابتهم بالعزل الذاتي.

بالنسبة لمعدلات التطعيم ، يوضح المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC). أن ألمانيا قد أعطت 194.174.719 جرعة من لقاح فيروس كورونا. اعتبارًا من 10 فيفري 2023.

كما يكشف المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 73 في المائة من السكان البالغين في ألمانيا. قد تلقوا أول جرعة المعزز، وتلقى 18 في المائة أخرى الداعم الثاني.