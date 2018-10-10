ألمانيا تمنح مساعدات إضافية للسوريين بأزيد من  180 مليون يورو

أعلنت ألمانيا عن منح مساهمة إضافية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بقيمة 186 مليون يورو كمساعدة للسوريين بسبب استمرار الحرب.

وقال وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس” في أعقاب لقائه بمدير برنامج الغذاء العالمي “ديفيد بيسلي” في برلين، اليوم الأربعاء، إن هذه المساهمة مخصصة

لدعم السوريين المتضررين من الصراع الدائر في سوريا والدول المجاورة – وخاصة خلال فصل الشتاء القادم.

ونقل بيان لوزارة الشؤون الخارجية الألمانية، عن ماس إن برنامج الغذاء العالمي هو شريك مركزي لألمانيا في مكافحة الجوع في جميع أنحاء العالم.

وبلغت قيمة المساعدات الألمانية للسوريين الذين يعانون جراء الحرب داخل سوريا وفي الدول المجاورة

في العام الجاري عبر برنامج الغذاء الدولي إجمالاي 286 مليون يورو.