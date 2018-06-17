ألمانيا تنهزم لأول مرة في مُباراتها الإفتتاحية بالمونديال منذ خسارة “خيخون” !!

إنهزم أمسية اليوم الأحد المنتخب الألماني لأول مرة في مُباراته الإفتتاحية لمنافسة كأس العالم منذ هزيمته ضد المنتخب الوطني الجزائري في مونديال إسبانيا 1982.

وخسر المانشافت اليوم بهدف دون رد ضد المنتخب المكسيكي في الجولة الأولى للمجموعة السادسة بعد أن كان منتخب ألمانيا الغربية سابقا إنهزم ضد الجزائر بهدفين لهدف في 1982 بخيخون الإسبانية.

وتعتبر هذين الهزيمتين الوحيدتين في تاريخ ألمانيا في مبارياتها الإفتتاحية بالمونديال.

وفاز المانشافت بعد ملحمة خيخون في 7 مباريات إفتتاحية وتعادل مرة واحدة ضد أوروغواي.