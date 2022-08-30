ألمانيا تُعلق إتفاقية أوروبية مع روسيا
أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا، وهذا خلال اجتماع وزراء الخارجية المنعقد في براغ.
وفي هذا السياق، صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بأن بلادها علقت اتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا.
وكانت ألمانيا وفرنسا قد عارضتا في وقت سابق فرض الاتحاد الأوروبي حظرا عاما على إصدار تأشيرات “شنغن” للمقيمين في روسيا.
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ألمانيا تعلق مهمتها العسكرية في مالي
كما أوقفت ألمانيا مؤقتًا مهمة القوات المسلحة الألمانية في مالي بسبب الخلافات مع الحكومة هناك.
وبررت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت القرار اليوم الجمعة بالقول إن الحكومة العسكرية المالية. رفضت مرة أخرى حقوق بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مينوسما التحليق فوق أراضيها. من حيث المبدأ ، لا تزال ألمانيا مستعدة للمشاركة في مهمة السلام الدولية.
وقال لامبرخت “يجب علينا اتخاذ إجراءات ووقف عمليات قوات الاستطلاع ورحلات النقل بطائرات CH-53 حتى إشعار آخر”.
كما قالت وزارة الدفاع الألمانية إن سلوك الحكومة العسكرية في باماكو يعيق استخدام القوات الألمانية كجزء من مهمة الأمم المتحدة.
واضافت ان “التغيير المزمع للموظفين غير ممكن. هذا له تأثير على التزامنا، لأن سلامة جنودنا لها الأولوية القصوى”.
من حيث المبدأ ، لا تزال ألمانيا على استعداد للمشاركة في المهمة. وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبيستريت إن هذا لا يكون منطقيًا إلا إذا تم دعمه من قبل الحكومة هناك.
وتتواجد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام مينوسما في مالي منذ عام 2013. ومدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفويضها لسنة أخرى فقط في نهاية جويلية.