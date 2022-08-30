ألمانيا تُعلق إتفاقية أوروبية مع روسيا

أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا، وهذا خلال اجتماع وزراء الخارجية المنعقد في براغ.

وفي هذا السياق، صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بأن بلادها علقت اتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا.

وكانت ألمانيا وفرنسا قد عارضتا في وقت سابق فرض الاتحاد الأوروبي حظرا عاما على إصدار تأشيرات “شنغن” للمقيمين في روسيا.

طالع ايضا:

ألمانيا تعلق مهمتها العسكرية في مالي