ألمانيا تُودع المونديال من دور المجموعات رغم الفوز أمام كوستاريكا

ودع سهرة اليوم الخميس مُنتخب ألمانيا منافسة كأس العالم 2022 الجارية وقائعها بقطر من الدور الأول للمرة الثانية تواليا بعد مونديال روسيا 2018.

وجاء اقصاء الألمان بعد الفوز أمام كوستاريكا برباعية لهدفين في لقاء الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة.

وسجل ثنائية كوستاريكا كل من يلتسين تيخيدا في الدقيقة الـ58 وخوان بابلو فارغاس في الدقيقة الـ70.

بينما وقع، سيرج غنابري، وكاي هافيرتز في مناسبتين، ونيكلاس فولكروغ رباعية الألمان في الدقائق الـ10 والـ73 والـ85 والـ89.

واحتلت ألمانيا المركز الثالث في المجموعة بـ4 نقاط لكن تفوقف عليها إسبانيا بفارق الأهداف.

بينما جاءت كوستاريكا في المركز الأخير بـ3 نقاط فقط.