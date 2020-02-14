ألمانيا.. شرطي ضمن خلية متطرفة تحرض على الإعتداء على اللاجئين والمسلمين

أوقفت قوات الأمن الألمانية 12 شخصًا على ذمة التحقيق في نشاط مجموعة تنتمي لليمين المتطرف.

وأعلنت النيابة العامة الفدرالية في ألمانيا، أنّ التحقيق يشتبه بقيام أربعة بين الموقوفين بتشكيل “منظمة يمينية متطرفة ذات طابع إرهابي” بينما أقر البقية بأنهم كانوا مستعدين لتوفير دعم “مالي” أو “مساعدة من أجل حيازة أسلحة”.

وقالت النيابة العامة في مدينة كارلسروه، إن المجموعة التي تشكلت في سبتمبر الماضي، كانت تهدف إلى “تقويض نظام الدولة والمجتمع في ألمانيا”، وسعت بشكل خاص “لإستهداف مسؤولين سياسيين، وطالبي لجوء، ومسلمين”.

وكانت النيابة العامة أعلنت في وقت سابق عن مداهمات في 13 مكانًا موزعين على خمس ولايات، بينها بافاريا وشمال الراين وستفاليا الأكثر إكتظاظا بالسكان في ألمانيا.

وجرى تحديد خمسة مشبوهين، بالإضافة إلى ثمانية أشخاص يشتبه بتقديمهم الدعم للخمسة.

ويبرز بين المشتبه بهم وجميعهم من الجنسية الألمانية، شرطي في شمال الراين وستفاليا، حسب متحدث بإسم الداخلية.