ألمانيا: طوابير من المواطنين لإجراء فحص كورونا بعد تفشي الفيروس

أعلنت وزارة الصحة في ولاية برلين الألمانية، اليوم السبت، أن العاصمة أصبحت بؤرة لتفشى فيروس كورونا المستجد.

وتجاوز معدل الإصابات الجديدة، في العاصمة الألمانية برلين، الحد التحذيري البالغ 50 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال سبعة أيام.

وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز إقبال المئات من المواطنين بالمدينة على مراكز اختبار الفيروس.

وأوضحت الوزارة الألمانية، أن هذا المعدل بلغ في الأيام الماضية حوالي 53 حالة.

وقررت ولاية برلين غلق المطاعم وأماكن التجمع يوميا اعتبارا من الساعة 11 مساء حتى الساعة 6 صباحا بدءاَ من يوم السبت المقبل.

وقد قوبل القرار بانتقادات من جانب المعارضة وقطاع الضيافة في الولاية.

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن ثلثي سكان البلاد يؤيدون قرار الغلق الليلى في ظل ارتفاع عدد الإصابات بكورونا.