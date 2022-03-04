ألمانيا: عدم قبول أوكرانيا في الناتو خطوة صحيحة

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن عدم قبول أوكرانيا وجورجيا في حلف شمال الأطلسي الناتو، كان خطوة صحيحة.

وأكد المستشار الألماني في تصريح صحفي أن هذه المسألة لم تكن وليست مطروحة على جدول الأعمال.

وأضاف أن مسألة انضمام جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. مسألة لا يمكن الحديث عنها الآن، قبل تهدئة الوضع في أوكرانيا.

وأكدت دول حلف شمال الأطلسي في قمة بوخارست عام 2008 أن لجورجيا وأوكرانيا حق العضوية في المنظمة، وأجلت البت في القضية إلى أجل غير مسمى.

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