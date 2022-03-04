ألمانيا: عدم قبول أوكرانيا في الناتو خطوة صحيحة
قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن عدم قبول أوكرانيا وجورجيا في حلف شمال الأطلسي الناتو، كان خطوة صحيحة.
وأكد المستشار الألماني في تصريح صحفي أن هذه المسألة لم تكن وليست مطروحة على جدول الأعمال.
وأضاف أن مسألة انضمام جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. مسألة لا يمكن الحديث عنها الآن، قبل تهدئة الوضع في أوكرانيا.
وأكدت دول حلف شمال الأطلسي في قمة بوخارست عام 2008 أن لجورجيا وأوكرانيا حق العضوية في المنظمة، وأجلت البت في القضية إلى أجل غير مسمى.
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الرئيس الأوكراني لبوتين: أريد مقابلتك للتفاوض لكن ليس على طاولة طولها 30 مترا
طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمقابلته والتفاوض بشأن إنهاء الغزو الروسي على بلاده.
ووجه كلامه لبوتين ساخرا، بالقول: “أنا لا أعض”. مشيرا إلى أنه لا يحتاج أن يكون على طاولة طويلة تفصل بينهما لـ”30 مترا”، وفق قوله.
وقال زيلينسكي: “نحن لا نهاجم روسيا، لا نخطط للهجوم عليها. أي ضمانات؟ بشأن الناتو؟ لسنا أعضاء في الناتو، لا نملك أسلحة نووية”.
ودعاه إلى الحوار المباشر معه، وقال “اجلس على طاولة المفاوضات. أنا متفرغ. اجلس، لكن ليس على بعد 30 مترا مثلما فعلت مع ماكرون وشولز. أنا جارك. لا أحتاج أن أكون على بعد 30 مترا”.
وتابع ساخرا: “أنا لا أعض. أنا رجل عادي، اجلس معي وتحدث، مم أنت خائف؟. لا نهدد أي أحد، لسنا إرهابيين، لا نسرق البنوك، ولا نستولي على أراضي الآخرين”.
يذكر أن الرئيس الأوكراني كان ممثلا كوميديا ومديرا تنفيذيا في التلفزيون والسينما.
وسبق أن أكد رئيس الوفد الروسي المفاوض أن موسكو توصلت إلى اتفاق، الخميس، مع كييف. يقضي بإنشاء ممرات آمنة للمدنيين، وإمكانية وقف إطلاق نار مؤقت، على هامش الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
كما أشار رئيس وفد روسيا إلى أن الطرفين بحثا شكل مفصل القضايا الإنسانية والمسائل العسكرية ومستقبل التسوية السياسية. واصفا الاتفاقات التي توصلت إلى موسكو إليها مع الجانب الأوكراني بأنها “تقدم مهم”.