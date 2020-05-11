ألمانيا: لن نجد لقاحا ضد كورونا قبل منتصف 2021!

قالت وزيرة التعليم والأبحاث العلمية الألمانية أنيا كارليتشيك، أن العالم لن يجد لقاحا ناجعا ضد فيروس كورونا قبل منتصف 2021.

واعتبرت الوزيرة، أن اللقاح ربما لن يلبي الآمال المعقودة عليه، وفق وسائل إعلام محلية.

وأوردت كارليتشيك في تصريح صحفي، إن بلادها تطلق مشروعا بقيمة 750 مليون أورو لتطوير لقاح ضد الفيروس التاجي.

وأضافت ذات المسؤولة الصحية: “من الضروري بدء إنتاج اللقاح بشكل سريع بعد أن يتم تطويره والمصادقة عليه… اللقاح هو المفتاح للعودة إلى الحياة الطبيعية”.

وشددت كارليتشيك، على أن اللقاح سيكون متاحا للاستخدام الجماعي في أواسط 2021 وفقا لأفضل سيناريو.

وأشارت الوزيرة، إلى أن عملية تركيب وإنتاج اللقاح قد تستغرق عدة سنوات حال تطور الأحداث وفقا لسيناريوهات سلبية.