ألمانيا: لوحة فنية معلّقة بالمقلوب منذ 77 عاماً

اكتشف مسؤولون في متحف بمدينة دوسلدورف الألمانية. أن لوحة معروضة في الموقع للرسام التجريدي الهولندي بيت موندريان. معلقة بطريقة خاطئة منذ 77 عاماً.

وانطلق معرض استعادي كبير للرسام الهولندي السبت. في متحف كونستاملونغ. يشمل من بين أبرز فعالياته. عرض لوحة “نيويورك سيتي 1” المنجزة عام 1941.

لكنّ المتحف كشف هذا الأسبوع. أن هذه اللوحة معلّقة منذ عقود في الموقع رأساً على عقب.

وبحسب ماير بوسر. فقد يكون الخطأ عائداً إلى أن “اللوحة ليس عليها توقيع”. لذلك تم تحديد اتجاه عرضها. بالاستناد إلى “اسم الفنان. الذي نُقش على الجزء الخلفي من الإطار. من قبل المسؤول عن التركة. إبان وفاة موندريان في عام 1944.

وعند إرسالها إلى متحف دوسلدورف الألماني عام 1980. أعيد ترتيب اللوحة بالطريقة نفسها.

اللوحة المكونة من تقاطع خطوط حمراء وصفراء وزرقاء. بزوايا قائمة. عُرضت بعد ذلك في متحف الفن المعاصر. في نيويورك “في العام التالي”. بطريقة خاطئة، بحسب ماير بوسر.

وهو مشهور عالمياً. بفضل خصوصا لوحته “انتصار البوغي ووغي” Victory Boogie Woogie. التي تُعتبر من أهم الأعمال الفنية. في القرن العشرين.