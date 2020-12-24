ألميانيا تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

سجلت ألمانيا، اليوم الخميس، أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وحسب ما كشفت عنه وزارة الصحة الأمانية، فإن الحالة ظهرت على إمرأة بولاية بادن فورتمبيرغ.

وكانت المصابة قد سافرت من المملكة المتحدة إلى مطار فرانكفورت في 20 ديسمبر الجاري وهي في عزلة بالمنزل.

وقد ظهرت هذه السلالة الجديدة لفيروس كورونا المعروفة بشراستها وسرعة إنتشارها مؤخرا في بريطانيا .

وتجدر الإشارة، إلى انه بعد إعلان الحكومة البريطانية أن سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى “خرجت عن السيطرة” هناك، علقت دول أوروبية وغيرها السفر من وإلى بريطانيا.