ألميدا: “جاهزون لمواجهة وفاق سطيف ونهدف لتحقيق الفوز”

أكد مدرب شبيبة القبائل، روي ألميدا، جاهزية فريقه لمباراتهم المقبلة أمام مُضيفهم وفاق سطيف، ضمن الجولة الخامسة من البطولة المحترفة.

وصرّح ألميدا، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “نحن متحمّسون لاستئناف المنافسة، أين سنخوض مباراة صعبة أمام وفاق سطيف”.

كما أضاف: “كل التِعداد جاهز لمواجهة الوفاق، ونسعى لتحقيق الفوز، بالتركيز على تطبيق العمل الذي قمنا به في تحضيراتنا”.

وتابع روي ألميدا: “نطمح لتطوير مستوى الفريق تدريجياً من مباراة لأخرى، بهدف بلوغ أهداف الفريق بالتواجد في البوديوم، وهذا لن يتحقق دون دعم جماهيرنا”.