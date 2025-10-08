ألنفط و بيتروغاز العُمانية توقّعان إتفاقيتين لدراسات هيدروكربونية

وقّعت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” وشركة بيتروغاز العُمانية إتفاقيتين دراسيتين. على هامش معرض ومؤتمر شمال إفريقيا للبترول بوهران. وذلك في إطار اتفاقية الإطار الموقعة بين الطرفين في 29 جوان 2025.

الإتفاقيتان تهدفان إلى إجراء دراسات جيولوجية، جيوفيزيائية وخزانية في منطقتي حاسي توميات (حوض تقرت) والبرمة - حاسي كسكاسة (حوض بركين). لتقييم الإمكانيات الهيدروكربونية وتحضير برامج استثمار مستقبلية.

كما تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية بيتروغاز للتوسع في السوق الجزائرية عبر مشاريع بحث وتطوير خاصة في الحقول الناضجة.

يُذكر أن “بيتروغاز” تأسست عام 1999 وهي فرع لمجموعة MB LLC العُمانية، وتنشط في عدة دول منها مصر، هولندا، المملكة المتحدة والدنمارك.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور