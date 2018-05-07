«ألو بورتو لا تزعجني.. محرز تراجع مستواه وهذا ما قلته بخصوص الكان وصلاح»

إلى ذلك، كشف ماجر أن تصريحاته الأخيرة عن كونه رفقة المصري محمد صلاح أفضل اللاعبين العرب في وقتيهما، تم فهمها بشكل خاطئ، موضحا أنه لم يتجاهل رياض محرز الذي تراجع مستواه كثيرا هذا الموسم:

«لم أقل إنني وصلاح أحسن اللاعبين العرب، ولكن تم فهم تصريحاتي بشكل خاطئ من طرف من أجروا معي الحوار، أنا قلت إن الصحافة العربية منحتني سابقا لقب أحسن لاعب عربي في وقتي، وصلاح أفضل لاعب عربي حاليا بفضل ما يقدمه مع فريقه، كما أنني لم أتجاهل محرز، لكن هذا الوقت ليس وقته بعدما تراجع مستواه كثيرا مقارنة بما قدمه قبل موسمين حين توج مع ليستر بالبريمير ليغ، ونصحته آنذاك بضرورة تغيير الأجواء»، وأضاف: «محرز يمتلك إمكانيات كبيرة جدا ولكن فريقه يمر بوضعية صعبة ومستواه تراجع، قبل موسمين تحدثنا عنه كثيرا وعن استحقاقه التتويج بالألقاب التي توج بها، ولكن علينا أن نكون منقطيين وليس التحدث بالعاطفة لكوننا جزائريين»، كما تحدث عن أهداف المنتخب في «الكان» القادم: «أنا أيضا لم أتكلم عن التتويج بالكان بل قلت إننا نملك جيلا كبيرا عاد لتحقيق الانتصارات بأداء مقبول، وعندنا لاعبون إن لم نستغلهم بالذهاب بعيدا في الكان فلا أدري متى نستغلهم»، وتابع: «أنا متفائل وأعلم أين أنا ذاهب، ونحن كطاقم فني نعمل للمنتخب وأتمنى أن نتمكن من التتويج بالكان».

وعما صنعته مقولته الشهيرة «ألو بورتو»، ختم ماجر: «ألو بورتو كلمة عادية وكل الناس تعرف علاقتي ببورتو وما حققته مع هذا النادي، وأنا أردت إضفاء بعض الأجواء المرحة في التلفزيون بتلك الجملة، ولكن بعض الأطراف استغلتها للتهكم عليّ، ولكن هذا لا يزعجني وعندما يتحدث إلي الناس وينادونني بألو بورتو أضحك معهم دون انزعاج».