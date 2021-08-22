قناة النهار ألو فارس: البغرير وحلوة جافة بقلم قناة النهار نشر في 22 أوت 2021 - 18:48 ألو فارس شارك غرِّد 83 0 ألو فارس: البغرير وحلوة جافة رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=975426 اقرأ أيضا عمر مريجة: ماقام به نورين قرار صائب ولا لتضخيم الأمور قناة النهار 02 أوت فوزي درار: تصنيع لقاح كورونا في الجزائر هي قضية أمن صحي ولن نرضى بالتبعية لبلدان أخرى قناة النهار 02 أوت المفارغ العشوائية تلتهم الغابات وتزيد من سرعة انتشار الحرائق قناة النهار 20 أوت روبورتاج: التضامن والتكافل.. سلاح الجزائريين ضد الفتن قناة النهار 12 أوت