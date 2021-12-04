ألو فارس.. تحضير اسكالوب بطريقة جديدة ولا أطيب

قدم الشيف فارس، طريقة جديدة لتحضير اسكالوب، ولا اروع. كما جاء في مكونات الوصفة، التي قدمها فارس قطع لحم السكالوب، الجبن، البهارات المعدنوس، والبيض.

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طريقة اخرى لتحضير السكالوب:

– للغلاف الخارجي :

دقيق الذرة : 2 ملعقة كبيرة

بقسماط : نصف كوب

– البطاطس : 2 حبة (كبيرة الحجم / مقشّرة، ومُقطّعة إلى مكعبات)

– البازيلاء : نصف كوب

– الجزر : كوب (مُقطّع إلى مكعبات)

– الفاصوليا الخضراء : نصف كوب (مفرومة)

– بقدونس : 3 ملاعق صغيرة (طازج ومفروم)

– ملح : نصف ملعقة صغيرة

– الزنجبيل : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة (بشر)

– بهارات الجرام ماسالا : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة

– بقسماط : 6 ملاعق كبيرة

– الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

كما تضاف الخضراوات (مكعبات البطاطس وحبّات البازيلاء ومكعبات الجزر وقطع الفاصولياء الخضراء) إلى قدر، على النار. ويصب نصف الكوب من الماء، ثمّ تقلّب، وتبقى على النار حتّى تنضج بصورة تامّة، لتصفّى بعدها.

تضاف الخضراوات المسلوقة والمصفّاة إلى وعاء الخلّاط الكهربائي، وتضرب على سرعة متوسّطة، حتّى تتحوّل إلى خليط متجانس (بدون المبالغة في خفقها). ثمّ، يضاف البقسماط والملح وبشر الزنجبيل وبهارات “غارام مسالا” الهنديّة إلى خليط الخضراوات في وعاء الخلّاط، مع الضرب على سرعة متوسّطة، حتى تتشكّل عجينة.

كما تشكّل العجينة على هيئة 12 دائرة أو 14 منها. في حين توضع توضع الدوائر جانبًا في طبق.

يوزّع دقيق الذرة في طبق، مع إضافة الماء إليه. كما تغمس كل دائرة في طبق خليط دقيق الذرة، ففي البقسماط، ثمّ تقلى في الزيت الساخن، وتصفّى.