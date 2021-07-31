قناة النهار ألو فارس: تشكشوكة بالروز ولي بينيي.. ولا أطيب بقلم قناة النهار نشر في 31 جويلية 2021 - 22:11 ألو فارس شارك غرِّد 38 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=967055 اقرأ أيضا تساؤلات: مجـ ازر مرورية في الطرقات .. أزيد من 30 قتـ يلا في ظرف يومين قناة النهار 12 جويلية الصيف يحلى معنا| موضة الفساتين الرائجة لعام 2021 قناة النهار 26 جويلية النوي ينتفض ضد الجميع ويطلب من رئيس الجمهورية بتطبيق إجراءات صارمة بسبب تفاقم الوضع الصحي بالبلاد قناة النهار 22 جويلية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا للوزراء وقرارات هامة بخصوص التدابير الوقائية قناة النهار 25 جويلية