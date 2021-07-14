قناة النهار ألو فارس: طبق الكوتلات والمخ وتحلية كريات جوز الهند بالشيكولاطة بقلم النهار أونلاين نشر في 14 جويلية 2021 - 18:47 شارك غرِّد 43 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=960525 اقرأ أيضا مصطفى ياحي: حان الوقت لحكومة سياسية ذو كفاءات لأزمة إقتصادية منتظرة في كل القطاعات قناة النهار 26 جوان EURO النهار: إيطاليا تتجاوز بلجيكا وتضرب موعدا مع إسبانبا في نصف النهائي قناة النهار 03 جويلية توفيق حكار: سوناطراك ستواصل دعم مولودية الجزائر ورعايتها قناة النهار 30 جوان لقاء خاص مع المعلق الموهوب "مبروك زمولي" في برنامج 360 قناة النهار 02 جويلية