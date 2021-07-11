قناة النهار ألو فارس/ طريقة تحضير بكبوكة على طريقة الشاف فارس .. ولا أروع بقلم النهار أونلاين نشر في 11 جويلية 2021 - 19:43 شارك غرِّد 55 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=958870 اقرأ أيضا الصيف يحلى معانا: برنامج لتمارين رياضية منزلية قناة النهار 11 جويلية "عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا في تونس:"عدد المرضى في تزايد ولا نستغرب في وقوف الجزائر معنا قناة النهار 10 جويلية ملتقى الحوار السياسي بجنيف..فشل في التوافق على قاعدة دستورية للإنتخابات نهاية العام قناة النهار 04 جويلية ضياف ربي: فقر.. مرض ومعاناة هي حالة عائلة تعاني الويلات في صمت لامعيل لهم إلا الله قناة النهار 24 جوان