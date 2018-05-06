«ألو ماجر.. بن ناصر مسرح للمشاركة أمام السعودية»!

نادي إيمبولي الإيطالي يوافق رسميا على تسريح لاعبه لـ«الخضر»

أعلن نادي إيمبولي الإيطالي، رسميا، عن تسريح لاعبه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، للمشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري المحلي في اللقاء الودي المقرر الأربعاء المقبل أمام المنتخب السعودي الأول، في مدينة قادش الإسبانية.

ورغم أن اللقاء الودي مبرمج خارج تواريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إلا أن إدارة إيمبولي قررت تسريح بن ناصر بعد ضمان صعود الفريق إلى القسم الأول الإيطالي رسميا، وأيضا بسبب «العلاقات الممتازة بين الفريق الإيطالي والاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وكذلك بعد سماح الفاف وماجر بتسريح بن ناصر للنادي شهر مارس الماضي»، حسب بيان الفريق الإيطالي، الذي قام بردّ الجميل لماجر رغم أنه سيفتقد خدمات لاعب الخضر أمام «كريمونسي» يوم الثلاثاء، على أن يستعيده في مواجهة «بريشيا». هذا وينتظر أن يلتحق بن ناصر اليوم بتربص المنتخب المحلي في سيدي موسى للمشاركة في لقاء السعودية الودي.