أليانس للتأمينات.. نتائج مالية إيجابية سنة 2019

أعلنت “أليانس” للتأمينات عن تحقيق نتائج إيجابية بعد استعراض جميع أنشطة الشركة للسنة المالية 2019، رغم الظروف الاقتصادية التي تعصف بالقطاع.

وأعلمت إدارة الشركة المساهمين حسب بيان لها، بأن السنة المالية 2019 تم إنقاذها بفضل الجهود الجبارة التي بذلها كل كوادر الشركة لمجابهة أزمة اقتصادية عويصة سببها عوامل خارجية.

وقدر رقم أعمال الشركة بـ 5.2 مليار دينار جزائري أي ما يمثل زيادة قدرها 4%بالمقارنة مع الزيادة المسجلة خلال سنة 2018 بالنسبة للنتيجة الصافية قدرت بـ 482 مليون دينار.

وبخصوص سنة 2020، فإن إدارة الشركة جد متشائمة بالنسبة لنشاطها، نظرا للأزمة الإقتصادية و التي زادت تأزما بفعل فرض ضريبة التلوث على شركات التأمين.

وأشار ذات البيان أن الضريبة أثرت بطريقة جد سلبية على أرقام أعمال شركات التأمين، بالإضافة إلى غياب سوق تركيب السيارات واستمرار الممارسات غير القانونية.

و عليه سيتأثر قطاع التأمينات بطريقة مباشرة و جد سلبية جراء الأزمة الصحية كوفيد-19، حيث تراجعت أرقام أعمال المؤمّنين و عرفت المديونيات انفجارا غير مسبوق.

وأضافت الشركة في ذات البيان “لطالما طالبنا و طلبنا بإعادة إعتماد المبدأ المعترف به عالميا وهو “لا تأمين من دون دفع مسبق”، ومع ذلك وللأسف الشديد تم التخلي عن هذا المبدأ الاحترازي في الجزائر.

وقالت الشركة أن 2020 ستكون صعبة على الشركات والسوق والاقتصاد ككل، وأنها في انتظار خطة للإنقاذ.

وعليه قررت الجمعية العامة توزيع حصص قيمتها 50 دج للسهم، على كل المساهمين.

حيث تمثل الربحية الصافية 11.74 بالمائة للسهم، حسب سعر بورصة الجزائر التي حددت قيمة السهم بـ 426 دج.

وتعلن أليانس للتأمينات للمساهمين، أنهم سيتحصلون على حصصهم ابتداءً من 15 جويلية 2020.