أليانس للتأمين .. التأمين بالتقسيط عبر البطاقة الذهبية للسيارات الجديدة

كشف المدير العام أليانس للتأمين حسان خليفاتي عن إطلاق خدمة جديدة للمواطن من اجل تسهيل للدفع بأريحية وعبر اقساط على مدار السنة.

وعلى هامش إبرام إتفاقية بين مؤسسة بريد الجزائر، وشركة أليانس للتأمينات، بمقر المديرية العامة لبريد الجزائر أوضح خليفاتي.

ان الخدمة الجديدة ستمس ايضا أصحاب السيارات الجديدة حيث انه بيإمكانهم تسديد تأمين مركباتهم بالتقسيط عن طريق البطاة الذهبية.

وأضاف ذات المسؤول أن الإتفاقية تمكن الزبون من دفع إتاوات التأمينات المختلفة عبر أقساط عن طريق البطاقة الذهبية لبريد الجزائر. مع مساهمة أولية يقدمها صاحب عقد التأمين عند عملية الإكتتاب.

وذلك بشرط ان يكون دخول المكتتب إلى حسابه البريدي الجاري بشكل منتظم سيما منهم الموظفين والعمال والتجار وغيرهم.