أليغري يتربع على عرش مدربي السيري “أ”

فاز مدرب نادي جوفنتوس الإيطالي، ماسيميليانو أليغيري، بجائزة “المقعد الذهبي”، كأفضل مدرب في الدوري الإيطالي للموسم الماضي.

وكشفت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، عن تتويج ماسيميليانو أليغيري، بالجائزة، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت من بين مدربي الكالتشيو.

حيث حل أليغري، في المركز الأول، برصيد 19 صوت، متبوعا بمدرب نادي أتلانتا، بييرو جاسبريني، الذي نال 11 صوت.

أما المركز الثالث، فعاد لمدرب نادي نابولي، ماوريسيو ساري، الذي حصل على نسبة 7 أصوات فقط.

ويعد تتويج ماسيميليانو أليغيري، بهذه الجائزة، هو الثالث له على التوالي، بعد نيله بطولة الموسم الماضي رفقة جوفنتوس، للمرة السادسة على التوالي.