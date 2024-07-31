أليكسيس قندوز يلتحق بنادي بيرسبوليس الإيراني

أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، عن إنتقال حارس فريقها الأول، أليكسيس قندوز، صوب نادي بيرسبوليس الإيراني.

ونشرت إدارة “السياربي” عبر صفحتها الرسمية عبر منصة “فيسبوك”، فيديو وداعي للحارس قندوز، إلى جمهور الفريق، والذي قال فيه:”أوجه إليكم رسالتي، أشكر جميع الأنصار، على دعمهم”.

وأضاف الحارس قندوز:”أشكركم من أعماق قلبي، على إستقبالي من اليوم الأول، وتقديم الدعم لي وحبكم إلي”.

وأوضح ذات المتحدث:”رحيلي عن الفريق، لم يكن مخطط له مسبقا، وأشكر رئيس النادي، على تسهيل عملية إنتقالي، وهذا هو “المكتوب” لن أكون في هذا الفريق، السنة المقبلة”.

وتابع قندوز موضحا:” آمل أن تكون صفقة إنتقال مفيدة لكل الأطراف، والسنوات التي قضيتها في نادي شباب بلوزداد، ستبقى أفضل ذكرياتي في مسيرتي الكروية”.

وختم الخارس قندوز رسالته الوداعية:”حققت لقبين في هذا النادي الكبير، وأتمنى أن يواصل هذا النادي التطور والنمو في السنوات المقبلة، الموسم المقبل لن أكون حارسكم لكنني سأكون أول مناصر لكم”.