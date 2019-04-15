أليو سيسي: “أعرف جيدا بلماضي والخضر في تحسن معه”

أكد مدرب المنتخب السنغالي، أليو سيسي، معرفته الجيدة للمنتخب الجزائري، منافسه في كأس أمم إفريقيا 2019، ومدربه الحالي جمال بلماضي.

وصرح أليو سيسي، لإذاعة “E-media” السنغالية: “أعرف جيدا المنتخب الجزائري، وهو في تحسن منذ تولي جمال بلماضي، تدريب الفريق”.

وأضاف الناخب السنغالي: “بلماضي، أعرفه جيدا هو الآخر، لقد نشأنا في نفس الحي في باريس، وستكون مواجهة رائعة”.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيواجه نظيره السنغالي، في الـ27 جوان المقبل، لحساب المباراة الثانية، للمجموعة الثالثة من نهائيات “كان” 2019.