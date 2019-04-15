أليو سيسي: “الجزائر والسنغال أبرز المرشحين للتأهل”

رشّح أليو سيسي، منتخبه السنغال، والمنتخب الجزائري، لإجتياز دور المجموعات من “كان” 2019، مؤكدا على ضرورة عدم إستصغار كينيا، وتنزانيا.

وصرح سيسي، لإذاعة “E-media” السنغالية: “سيكون المنتخب الجزائري، والسنغال، أبرز المرشحين لتجاوز دور المجموعات، في مجموعتنا الثالثة”.

وفي المقابل أكد مدرب أسود التيرانغا: “لا يجب أن نقلل من شأن كينيا، وتنزانيا، سيكون من الضروري التحضير جيدا للمنافسة، والتعامل معهما بشكل جيد”.

يذكر أن قرعة كأس أمم إفريقيا 2019، وضعت المنتخب السنغالي، ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب كل من الجزائر، كينيا، وتنزانيا.