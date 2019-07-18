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أليو سيسي: “راجعنا حساباتنا بعد تعثرنا السابق أمام الجزائر”

الرياضة
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أليو سيسي: “راجعنا حساباتنا بعد تعثرنا السابق أمام الجزائر”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد مدرب المنتخب السنغالي، أليو سيسي، أن منتخبه أعاد مراجعة حساباته، بعد هزيمتهم أمام المنتخب الجزائري، في دور المجموعات.

وصرح أليو سيسي، اليوم الخميس، خلال ندوته الصحفية: “مباراتنا السابقة أمام الجزائر، كانت بمثابة النهائي، رغم أنها كانت لحساب دور المجموعات”.

وأضاف الناخب السنغالي: “تعثرنا في تلك المباراة، سمح لنا بمراجعة حساباتنا، وتصحيح الأخطاء التي ارتكبناها في تلك المواجهة”.

وأضاف أليو سيسي: “الجزائر تملك منتخب كبير، ونحترمه، لكن نحن أيضا لدينا كلمتنا التي سنقولها، ولن ندخل هذا النهائي في ثوب الضحية”.


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