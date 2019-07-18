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أليو سيسي: “ساديو ماني يحلم بكأس إفريقيا أكثر من أي شيء آخر”

الرياضة
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أليو سيسي: “ساديو ماني يحلم بكأس إفريقيا أكثر من أي شيء آخر”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد أليو سيسي، مدرب منتخب السنغال، أن نجمه الأول ساديو ماني، يضع كل تركيزه على الفوز بكأس أمم إفريقيا، أكثر من أي شيء آخر.

وصرح أليو سيسي، بخصوص نجمه ساديو ماني، خلال ندوته الصحفية: “ساديو مركز على الفوز بالمباراة النهائية، وإحراز الكأس، أكثر من أي شيء آخر”.

وأضاف مدرب أسود الترانغا: “ساديو ماني تمكن من الفوز برابطة أبطال أوروبا، وهذا الأهم بالنسبة له أكثر من الحصول على الكرة الذهبية”.

وتابع أليو سيسي: “بعد المشوار الكبير الذي قدمناه لحد الآن في هذه الكان، علينا العمل سويا لإنهاء مشوارنا بأفضل طريقة”.


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