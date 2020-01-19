أل جي إلكترونيكس الجزائر تكشف عن غسالة الملابس الجديدة

كشفت شركة “أل جي إلكترونيكس” الجزائر عن منتوجها الجديد الخاص بغسالة الملابس.

أطلقت شركة “أل جي إلكتـــرونيــكس” الجــزائر اخر طرازاتها لغسالات الملابس الجديدة ذات التحميل الأمامي فيفاتشي، والمصممة لتحقيق نتائج أفضل للغسيل.

ودعمت الشركة منتوجها الجديد بتكنولوجيا “Deep Learning”، وكذا “TurboWash 360” والتي من شأنها تطوير فعالية الغسيل بها.

وأفادت الشركة في بيان لها أن الغسالات الجديدة مدعومة بنظام “الدفع المباشر المدعم بالذكاء الاصطناعي” يعمل على تقديم عناية شاملة بالملابس مع التعامل معها بذكاء ودقة.

ويتم تحديد خصائص وحجم كل حمولة من الملابس من دون أن تتسبب في تلف أقمشتها.

وأشار مسؤول العلاقات العامة بالشركة، مصطفى محمدي قائلا: “يمنح المحمّل الأمامي للملابس المزود بنظام محرك الدفع المباشر والمدعم بالذكاء الاصطناعي الثوري، نظام غسيل محدد مما يحسن نتائج الغسيل وتجربة المستخدمين”.

وأضاف المسؤول أنه “وبفضل التعلم المتعمق لضمان العناية بالأقمشة وتقديم أداء أفضل، فإن غسالة الملابس الحديثة تجعل حياة المستهلكين أسهل وتعزز ريادتنا في هذه الصناعة”.