أل جي إلكترونيكس تؤجل مبادراتها الخاصة باليوم العالمي للبيئة بسبب جائحة كورونا

أعلنت شركة “أل جي الكترونيكس”، عن تأجيل مبادراتها بخصوص عمليات تنظيم الشواطئ، الغابات، أعماق البحار والأماكن العامة بسبب تفشي فيروس كورونا بالجزائر.

وأفادت الشركة، في بيان لها، أنه وبعد تفشي فيروس كورونا في البلاد سيتم تأجيل أنشطتها الخاصة باليوم العالمي للبيئة، والتي كانت مبرمجة لشهر جوان 2020.

كما أوضحت الشركة أنه من خلال شراكاتها مع السلطات المحلية والحركات الجمعوية أوحتى بمفردها، ودائما مدعمة من قبل وسائل الإعلام الجزائرية ، فإن “أل جي إلكترونيكس الجزائر” سجلت حتى الآن مشاركتها في المناسبات التي تحمل الطابع الدولي من خلال وضع التزام الجزائر الدائم بحماية البيئة والطبيعة وجعله في المقدمة.

حيث تم تجسيد في هذا الإطار العديد من المبادرات التي كللت كلها بالنجاح، والتي نشرت نتائجها عبر وسائل الإعلام الجزائرية وكذا من خلال المصادر الناقلة المعلومات الخاصة بـ”أل جي الكترونيكس” LG Electronics حول العالم.