أل جي الكترونيكس تشارك في معرض SIAHA

تسجل شركة “أل جي الكترونيكس” حضورها في النسخة الثانية عشرة من المعرض الدولي للمعدات والخدمات الفندقية والمطاعم SIAHA.

وتعمل شركة “أل جي الكترونيكس“، من خلال مشاركتها في المعرض على عرض وإبراز الحلول المثالية للمتعاملين والفاعلين في قطاع الفندقة.

وترغب “إل جي الجزائر” في دعم مدينة وهران ومتعامليها الاقتصاديين، الناشطين في قطاع الفندقة والعمران. من خلال تقديم مختلف خدمات وحلول التكييف المركزي للهواء.

كما يبقى هدف “إل جي”، هو تعزيز تعاونها مع زبائنها وشركائها. ومساعدتهم على تحسين مهاراتهم في مختلف التخصصات التي تشكل قطاعات نشاطاتها.

كما تمثل الوحدة التجارية الخاصة بحلول الهواء في “إل جي إلكترونيكس” شركة رائدة عالميًا في مجال حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والطاقة. بحيازتها على مجموعة شاملة من الخبرات والأداءات المجربة.

أل جي تفتح المجال لحلول شاملة للتدفئة والتهوية

وبإطلاقها لأول مكيف هواء منزلي في كوريا عام 1968. تمكنت “إل جي” من فتح المجال لحلول شاملة للتدفئة والتهوية. وتكييف الهواء على مدار العقود الخمسة الماضية، من خلال الاستخدام الاستراتيجي للتكنولوجيا المتقدمة.

كما توفر “إل جي” حلولا فعالة من أحدث أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للقطاعين التجاري والسكني.

كما تعكس هذه المجموعة الواسعة من الحلول، التزام شركة “ال جي” بتقديم أفضل التقنيات مع تنوع استعمالاتها. وتقدم الشركة حلولا تتسم بالكفاءة العالية والموثوقية في استخدام الطاقة. استنادا على خبرتها الفنية وتكنولوجياتها المتطورة لضمان أفضل بيئة للمستخدمين.

ومن أجل ذلك، تقدم شركة “أل جي” نفسها كشريكا فعالا بتقديمها للدعم الكامل والمخصص لعملائها:

دعم شركائنا وعملائنا عبر جميع مراحل المشروع: دراسات التصاميم، اختيار المعدات، التركيب. الاختبار، والتشغيل من خلال تقديم ضمان الإستخدام.

ضمان التكوين والشهادات بالنسبة لتقنييها ومهندسيها، وضمان الصيانة وتوفير قطع الغيار.

منتوجات أل جي الكترونيكس

كما تقدم منتوجات مجهزة بأحدث التقنيات والإبتكارات لحلول الهواء من “أل جي الكترونيكس”. التي توفر استهلاكًا منخفضًا للطاقة وبالتالي تقليل تكاليف الإستخدام. مع ضمان أقصى قدر من الراحة والرفاهية وتقليل التأثير البيئي.

كما تتوافق مجموعة منتجاتنا وحلول تكييف الهواء لدينا مع جميع احتياجات السوق.

توفير الطاقة:

التدفئة المجانية والمياه الساخنة بفضل تكنولوجيا استرجاع الحرارة.

منع تبذير الطاقة بفضل واجهة الاتصال الجافة وكفاءة عالية في استخدام الطاقة بتكنولوجيات مبتكرة.

إدارة الطاقة الذكية:

نظام مراقبة مركزي مع إدارة ذكية يتوافق مع النظام الحالي للإدارة التقنية للمباني

تحسين الرفاهية:

راحة داخلية ووحدات داخلية بنظام العمل الهادئ وسهولة التحكم عن بعد