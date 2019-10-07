“أل جي” تكشف عن أحدث منتجاتها لسنة 2020 بالسوق الجزائرية

كشف مجمع “أل جي” بكوريا الجنوبية، خلال الجولة المخصصة للصحافة الجزائرية لسنة 2019، عن جديد العلامة التي ستوجه خصيصا للسوق الجزائرية.

وشمل جديد علامة أل جي لسنة 2020 أربعة منتجات تمثلت أساسا في ثلاجات ومكيفات هوائية وكذا غسالات بالإضافة إلى فرن للطبخ.

ركز مجمع إل جي في تصميمه لهذه المجموعة على دمج التكنولوجيا الصناعية بالذكاء الاصطناعي، مما يضفي خاصية تميز منتجات إل جي لسنة 2020 على غيرها من المنتجات.

وعرض المجمع أل جي أول ثلاجة ذكية من نوعها، ثلاجة “إنستافيو دور اند دور” الجديدة، بتصميم مبتكر وأداء أفضل موجه أساسا للمستهلك الجزائري.

وتمكنت ثلاجة “إنستافيو” المستهلك الجزائري بفضل لوحتها الزجاجية المبتكرة من معرفة ما بداخله قبل فتحه.

كما أن المستخدم للثلاجة لن يضطر إلى فتح الباب بالاستعانة باليد، فما عليه سوى طرق اللوحة الزجاجية مرتين فقط وتتم العملية.

حرصت علامة أل جي على دمج الذكاء الاصطناعي في الثلاجة، حيث يمكن تثبيت نظام التبريد بسهولة من أي مكان بالمنزل.

دمج التطور التكنولوجي بالذكاء الاصطناعي في منتجات 2020

وكمنتج ثاني، كشفت العلامة على فرنها الجديد بالغاز والمزود بتقنية التدفئة المزدوجة السهلة التنظيف “EasyClean” كتجربة استثنائية للمجمع.

بمميزات خاصة يجعل المستهلك الجزائري يتحكم في الفرن الجديد بمجرد اللمس الزجاجي الذي بواجهة الفرن، حيث أن فرن الغاز الجديد يقلل من وقت الطهي بنسبة تصل غلى 30 في المائة.

يمكن تصميم علامة إل جي الداخلي للفرن بلونه الأزرق الجذاب المبتكر في تسهيل عملية تنظيف الفرن في ثلاث خطوات فقط.

فبمجرد رش الماء داخل الفرن فقط والضغط على زر التنظيف يتم مسح الفرن دون عناء المستخدم له.

وكشفت علامة أل جي أيضا عن مكيف الهواء الجديد “أرتكولو”، المزود بضاغط العاكس المزدوج، الذي يستهلك الكهرباء بنسبة تقل عن 70 في المائة ويبرد نسبة 40 في المائة أسر من المكيفات العادية.

التحكم في المكيف الهوائي الجديد يتم فقط باستخدام الهواتف الذكية من أي مكان وزمان.

وكأخر منتج للعلامة لسنة 2020 والموجه للسوق الجزائرية، كشفت علامة أل جي عن الغسالة المزدوجة “UrboWash“، المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي المباشر.

يمكن محرك الغسالة “DD” من تنظيف الملابس كلها في وقت واحد، يتم وضع الملابس في القسم العلوي للغسالة في نفس الوقت يتم وضع ملابس الاطفال في القسم السفلي مثلا.

الغسالة الجديدة وبفضل تقنية 360 Turbowash توفر الوقت والراحة المستخدم الجزائري في أن واحد.