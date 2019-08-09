“أل جي” تكشف عن مبيعات قياسية خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية

أعلنت شركة “أل جي إلكترونيكس” عن رقم قياسي لمبيعاتها في الفترة بين أفريل وجوان بلغ 13.4 مليار دولار أمريكي.

ففي ذات الفترة من السنة الجارية، حقق عملاق الإلكترونيك الكوري أرباح استغلال بلغت 559.4 مليار دولار.

لتكون نسبة زيادة المبيعات عن ذات الفترة من السنة الماضية 4.1 بالمائة، مع انخفاض 15.4 بالمائة في إيرادات التشغيل .

من جهتها أعلنت “أل جي ابليانس اند آير سوليشيون” عن مبيعات 5.23 مليار دولار خلال الثلاثي من سنة 2019 .

وتعتبر هذه القيمة الأعلى في تاريخ القسم التجاري لشركة “أل جي إلكترونيكس”

وبالنسبة لأرباح الاستغلال من الرقم الأخير فقد بلغت 615.3 مليون دولار وهو الأعلى على الإطلاق في الفترة بين أفريل وجوان.

وحققت “أل جي موبايل “مبيعات بلغت 1.38 مليار دولار بانخفاض 21.3 بالمائة بسبب ركود الطلب والأسعار الصينية الخيالية في المجال.

من جهتها “أل جي هاوم انترتينمنت” سجلت انخفاضا في المبيعات بنسبة 4.5 بالمائة، بقيمة مبيعات بلغت 3.15 مليار دولار.

وأرجعت “أل جي ” ذلك لانخفاض الطلب على المنتجات في كل من أوروبا وأمريكا اللاتينية.